完約後想休息　高普3年後或離利物浦

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利物浦剛於歐聯登頂，擊敗熱刺成歐聯冠軍，球迷、球評家及名宿都公認，冇領隊高普紅軍冇今日。但各界都希望呢位德國名帥長教球隊時，高普或選擇於2022年離隊。一向極度熟悉利物浦嘅女記者Melissa Reddy剛指出，高普曾公開及私底下透露，希望於22年約滿時休息一段時間，佢有會否續約嘅選擇權，如果高普揀離隊，紅軍高層會百分百尊重。



眾所周知高普係性情中人，15年雖然有唔少富豪球會向佢招手，但佢依然選擇利物浦，只因希望用自己力量，去帶起一支已經失去輝煌嘅傳統勁旅。之前佢執教緬恩斯及多蒙特，均於帶隊7年後離開，所以到2022年，正正係高普同利物浦嘅「7年之癢」。



現時利物浦班主FSG集團，好希望高普可以續新約，不過都要等高普點頭，球會先會草擬新約內容。Melissa Reddy指，高普之前曾經私底下透露，希望於22年約滿後休息一段時間，但要休息幾耐就冇向外透露，如果高普冇改變主意的話，3年後就會離開紅軍。



但Melissa Reddy指，高普同FSG集團關係非常良好，主席米高哥頓於剛過去周日，仲去到高普屋企過夜。若高普首肯續約，係唔需要任何正式討論就可延長合約，之前高普同利記簽嘅6年合約，就係喺呢個極度順利嘅環境下完成處理。Melissa指，高普依家仲未決定未來動向，或者會簽新約都唔定，但無論佢點樣揀，利物浦高層都會尊重呢位功勳教頭。

