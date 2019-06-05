【天怒人怨】南韓金牌選手　遭強姦30次！

前南韓短道速滑主教練趙載範，因毆打女隊員沈石溪，上年被判入獄10個月，但原來佢唔只打人咁簡單，佢曾經強姦、性騷擾呢名冬奧金牌女子運動員超過30次，現時南法院決定再次控告趙載範，如果入罪的話，好可能判處無期徒刑！



韓國《國民日報》報道，當地檢察院於6月3日，以涉嫌性侵同強姦、傷害兒童青少年罪名向趙載範追加起訴。於2014年8月至17年12月，趙載範涉嫌喺運動員村同訓練場地，強姦、性騷擾沈石溪超過30次。沈石溪喺1997年出世，14年佢只得17歲仲未成年，所以有關方面以強姦兒童青少年罪向趙載範作出提告，呢個罪名極度嚴重，一旦罪成，相信趙載範要踎成世監。



趙載範對有關提控全部否認，但控方表示，因為沈石溪證供前後一致非常可信，而且於每次被侵犯後，佢都詳細紀錄案發地點、時間同當時嘅心情，係十分有力嘅證據。今年22歲嘅沈石溪，係南韓短道速滑名將，先後於索契同平昌冬奧，兩度勇奪3000米接力金牌。



上年9月，趙載範於庭上認罪，承認做過暴力行為，當地法庭判佢罪名成立，判處入獄10個月。法官指佢「明知故犯使用暴力，而且身為慣犯，故要作出嚴厲判刑。」於今年平昌冬季奧運會舉行前夕，時任主教練趙載範向沈石溪郁手，將佢毆打到入院。當時南韓總統咁啱向女隊作出接見探望，但沈石溪因為入咗醫院，所以見唔到總統。