艾歷臣堅開口：我想升呢踢皇馬！

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熱刺剛於歐聯決賽敗予利物浦，同大耳朵盃擦身而過，依家仲有另一大難題，中場頭號球星基斯甸艾歷臣開到口想離隊，話希望職業生涯再進一步，希望加盟皇家馬德里！



熱刺中場大腦艾歷臣，於歐聯決賽後接受丹麥報章《Ekstra Bladet》訪問，直認想迎來新挑戰，正等緊皇馬收購自己：「我對熱刺非常尊重，但必須承認，我希望迎來新挑戰。我希望今夏可以有定論，這是我的計劃。在足球圈中，你永不知道何時會有定論，所有人都想愈快有定案愈好，但所有事都需要時間解決。」



「這全看利維（熱刺主席），以及會否有另外一間球會想要我。如果沒有，我就需要和熱刺傾新合約。熱刺當然是好球會，如果我要走，希望這是一間出色的大球會。要升呢的話，就要看皇馬是否想要我。但以我所知，他們還未有行動。如果他們沒有興趣，我也願意留在熱刺，這全看會否有特別的事情發生。」



艾歷臣於2013年加盟熱刺，期間於聯賽206次上陣射入49球，被公認為現時歐洲其中一個最具卡士、最有能力嘅中場發電機。皇馬經過上季低潮後，今夏肯定大規模換血，之前亦有傳施丹對艾歷臣有興趣，希望搵佢代替莫迪歷中場大腦嘅位置。