意大利重裝武器登場　伊干奴打爆日本女排

「FIVB世界女排聯賽香港站」的熾熱戰火燃燒至第二天比賽日，周三（5日）的戰事繼續在香港體育館上演。頭場意大利以局數3比0輕取日本隊。而最受觀眾歡迎的中國女排隊，將在晚上8時半對壘昨日不敵意大利的荷蘭。



頭場意大利派出昨日只作壁上觀的陣中王牌伊干奴上陣，而日本則繼續由昨日的最佳得分手古賀紗理那領軍。伊干奴初段不斷「重炮轟炸」日本後場，即使日本中段派上石井優希穩定戰局，亦嘗試以古賀紗理那扣殺還擊，但都被對方憑身高優勢一一瓦解。「藍衫軍」第一局以比數25比21先拔頭籌。



第二局，意大利的法亞，和今場豪取20分的伊干奴，繼續針對日本較虛弱的後場施展猛烈扣殺，屢屢取得分數。日本在落後10比15的時候換入「新木村紗織」黑後愛試圖還擊，但意國始終技勝一籌，決勝分比珍妮再次攻陷日本後場，助意大利以25比16再取第二局。



落後2局的日本在第三局奮起直追，憑黑後愛和石井優希的扣殺連取3分，一度反超意大利8比6。日本乘勝追擊，憑「眼鏡妹」鍋谷友理枝的「Ace波」領先至15比12。意大利其後換入隊長姬莉婕拉，和「得分王」蘇洛姬迪穩定戰局。換人立即奏效，兩人連番扣殺得手下反超比數25比22，協助意大利直落3局清脆擊敗日本。



尾場賽事中國對荷蘭，將在晚上8時半上演。昨天（4日）賽事在「朱袁張」連翻施展技倆下，以直落3局力挫日本。今仗面對去年「世界女子排球錦標賽」季軍戰的手下敗將，就且看中國隊會不會精銳盡出面對「橙衫軍」了。