武磊之外　下季西甲至少仲有呢兩個中國人

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



中國勢力繼續進佔西甲呀！中國球星武磊今季季中轉戰西甲加盟愛斯賓奴，結果表現不俗，好評不少，估唔到下季除咗「武球王」之外，至少仲會多兩個中國人征戰西甲，就係來自最新落實下季升班嘅CF格蘭納達個班主蔣立章，以及該隊陣內嘅國青小將黎騰龍喇！



話說CF格蘭納達尋晚就喺西乙作客馬略卡，結果場波打成1比1，賽後CF格蘭納達就以41戰得76分排次席，拋甩第3位嘅阿爾巴塞特5分，喺聯賽仲剩一輪情況，正式鎖定聯賽亞軍同直接升班資格。賽後佢哋個中國老板蔣立章開心到即刻喺社交網出「鋪」：「我做到了當初的承諾，至多兩年重回西甲——臥薪嘗膽，漸進學習，寶貴經歷，至尊財富，關鍵是完全由中國智慧主導，重回西甲！」呢個中國智慧認真唔簡單！



介紹番呢個中國之光先，身為CF格蘭納達老闆嘅蔣立章，本身係中國雙刃劍體育創辦人。佢喺2016年入主CF格蘭納達，成為球隊大股東。除此之外，佢仲係意甲帕爾馬同中超重慶嘅班主，之前更曾經擁有過NBA木狼嘅5%股份，只不過今年已經賣走，總之依家佢就全力打造緊全球化嘅體育王國。



此外，下季有望同球隊一齊升上西甲嘅小將黎騰龍，今年二月先正式加盟球會。2001年喺俄羅斯出生嘅佢，自細就加入咗俄超莫斯科中央陸軍青年軍，係個潛質唔錯嘅中前場球員。黎騰龍舊年7月首次入選中國國青隊，可惜係喺3月一場國青比賽受傷，之後一直未能代表格蘭納達出賽，不過下季傷愈回歸，話唔定有機會喺西甲一顯身手，同前輩武磊過招都唔定？