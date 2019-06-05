張本智和組合勁爆闖正賽　明鬥港隊演好戲

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」今天（5日）結束外圍賽。日本組合張本智和/早田希娜橫掃對手晉級正賽，明天首場即挑戰頭號種籽、香港一哥一姐黃鎮廷/杜凱琹。



面對荷蘭組合湯瑪/伊爾蘭特，張本/早田默契明顯提升，大量減少接發球失誤，最終直落3局（11：2、11：6、11：5）輕取對手，獲得主賽圈資格。張本給予兩人表現80分：「我們配合得很好，會一場一場準備正賽，目標是冠軍。」年僅15歲的神童，提到香港美食不禁露出笑容：「酒店食物很好吃，特別是西米露！」



港隊方面，世界排名36位的女單代表蘇慧音，次輪4：2擊敗羅馬尼亞的絲奧賓露，第三輪迎戰韓國選手崔孝珠。崔孝珠在總局數落後0：3的情況下，沉著應戰連追兩局。第六局蘇慧音多次擊球下網和出界，雙方僵持9：9，關鍵時刻對方發球失誤，最終蘇慧音11：9制勝，總局數4：2晉級正賽。



「領先三局時，我懷著僥倖心態，希望對方打失，結果心大心細，關鍵球處理不好。」蘇慧音嘆嘆氣。險些丟掉絕對領先優勢，除了驚險還有生氣。「很感謝主場球迷給予力量，其實我打了不少運氣球，大概很多人想我贏吧。」首次闖進香港公開賽正賽，她期望克服心理障礙，「目標永遠是享受比賽，走得更遠。」



至於男單代表林兆恒，次輪4：2淘汰俄羅斯的佩科夫後，第三輪1：4不敵德國球手沃爾瑟。男雙組合關文皓/李漢銘和法國的科利/尼邦遜鬥到決勝局，以3：11告負，同樣無緣晉級。



明天焦點賽程：

混雙 10:00 黃鎮廷/杜凱琹（香港） VS 張本智和/早田希娜（日本）

混雙 10:40 何鈞傑/李皓晴（香港） VS 尼邦遜/袁嘉楠（法國）

女雙 11:40 杜凱琹/李皓晴 （香港） VS 芭查/卡瑪芙（印度）

女雙 12:20 吳穎嵐/蘇慧音（香港） VS 比高蓮/韋華拉莉（意大利）

男雙 13:00 何鈞傑/黃鎮廷（香港） VS 科利/尼邦遜（法國）

女單 14:20 李皓晴（香港） VS 王藝迪（中國）

男單 16:50 黃鎮廷（香港） VS 普卡（克羅地亞）

女單 18:30 杜凱琹（香港） VS 迪魯特（盧森堡）

女單 19:20 蘇慧音（香港） VS 保卡露娃（奧地利）

男單 21:00 何鈞傑（香港） VS 杜達（德國）