張本智和組合勁爆闖正賽　明鬥港隊演好戲

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」今天(5日)結束外圍賽。日本組合張本智和/早田希娜橫掃對手晉級正賽,明天首場即挑戰頭號種籽、香港一哥一姐黃鎮廷/杜凱琹。



面對荷蘭組合湯瑪/伊爾蘭特,張本/早田默契明顯提升,大量減少接發球失誤,最終直落3局(11:2、11:6、11:5)輕取對手,獲得主賽圈資格。張本給予兩人表現80分:「我們配合得很好,會一場一場準備正賽,目標是冠軍。」年僅15歲的神童,提到香港美食不禁露出笑容:「酒店食物很好吃,特別是西米露!」



港隊方面,世界排名36位的女單代表蘇慧音,次輪4:2擊敗羅馬尼亞的絲奧賓露,第三輪迎戰韓國選手崔孝珠。崔孝珠在總局數落後0:3的情況下,沉著應戰連追兩局。第六局蘇慧音多次擊球下網和出界,雙方僵持9:9,關鍵時刻對方發球失誤,最終蘇慧音11:9制勝,總局數4:2晉級正賽。



「領先三局時,我懷著僥倖心態,希望對方打失,結果心大心細,關鍵球處理不好。」蘇慧音嘆嘆氣。險些丟掉絕對領先優勢,除了驚險還有生氣。「很感謝主場球迷給予力量,其實我打了不少運氣球,大概很多人想我贏吧。」首次闖進香港公開賽正賽,她期望克服心理障礙,「目標永遠是享受比賽,走得更遠。」



至於男單代表林兆恒,次輪4:2淘汰俄羅斯的佩科夫後,第三輪1:4不敵德國球手沃爾瑟。男雙組合關文皓/李漢銘和法國的科利/尼邦遜鬥到決勝局,以3:11告負,同樣無緣晉級。



明天焦點賽程:

混雙 10:00 黃鎮廷/杜凱琹(香港) VS 張本智和/早田希娜(日本)

混雙 10:40 何鈞傑/李皓晴(香港) VS 尼邦遜/袁嘉楠(法國)

女雙 11:40 杜凱琹/李皓晴 (香港) VS 芭查/卡瑪芙(印度)

女雙 12:20 吳穎嵐/蘇慧音(香港) VS 比高蓮/韋華拉莉(意大利)

男雙 13:00 何鈞傑/黃鎮廷(香港) VS 科利/尼邦遜(法國)

女單 14:20 李皓晴(香港) VS 王藝迪(中國)

男單 16:50 黃鎮廷(香港) VS 普卡(克羅地亞)

女單 18:30 杜凱琹(香港) VS 迪魯特(盧森堡)

女單 19:20 蘇慧音(香港) VS 保卡露娃(奧地利)

男單 21:00 何鈞傑(香港) VS 杜達(德國)