超級黑腳接掌西維爾　洛佩特吉呢兩瓣贏晒

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要數近年西班牙最黑腳教練，洛佩特吉敢認第二，都未必有人敢認第一。舊年暑假佢先喺世界盃開波前畀西班牙國家隊炒魷，最終鬥牛國就16強出局；然後到佢上任教皇馬，唔夠5個月又被炒魷，皇馬結果今季四大皆空，同佢有關嘅兩支全球最有實力球隊都係冇運行！不過，凡事都有人唔信邪，日前西甲西維爾就宣布搵「吉叔」接掌帥印，而「吉叔」喺今日記招就話自己有兩瓣贏晒所有人，就係志向同鬥志喎，吓？咁就可以成功咩？



洛佩特吉喺首個西維爾記招話：「我上任呢份工係懷住無比熱情同目標，會盡我所能做到最好。我好渴望完成球會目標，係個好遠大目標，我肯定冇人可以有較我哋更多嘅鬥志同更大嘅志向。我知道我哋要努力工作，我哋唔可以得把口，我相信只要我哋肯做，就會成功。」



至於負責聘請洛佩特吉嘅西維爾體育總監蒙基就強調，「吉叔」係佢哋最好選擇，從來未有猶疑過，佢仲話佢哋落呢一注，一定有回報喎！



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