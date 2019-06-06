麥巴比向巴黎提交轉會申請　等緊去皇馬

眾人眼中一致公認嘅「未來球王」法國前鋒基利安麥巴比，轉會皇馬傳咗好耐，依家卒之有實際行動，西班牙電台《EI Chiringuito》報道，麥巴比已向PSG提交轉會申請，希望今夏離隊。



報道指，20歲嘅麥巴比向大巴黎要求離隊，希望尋求新挑戰。其實佢喺上月嘅法甲頒獎禮已經露口風，表態話自己未來未必留喺PSG，當時已有傳言佢會去皇馬。當時佢話：「我站在職業生涯轉折點，我喺度學到好多，亦係時候承擔更多責任，我希望喺巴黎、或者其他地方接受新挑戰。」



PSG主帥杜曹對於麥巴比想離隊都好睇得開，佢話：「我當然希望所有球員留隊，但這是足球，大家都唔係細路仔，球員有買有賣，如果球員無法留隊，我都要另外諗辦法。」



麥巴比身價唔嘢少，估計超過2億歐元，甚至有可能打破尼馬嘅2.22億歐元世界紀錄，入定信申請轉會，再等皇馬出價，時間上都差唔多喇。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。