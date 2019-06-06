【有片】C朗中三元　葡萄牙殺入歐國聯決賽

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34歲C朗拿度延續球王傳奇！周四(6日)凌晨上演歐洲國家聯賽4強大戰，主辦國葡萄牙迎戰瑞士爭奪決賽席位，受強姦案困擾近一年嘅C朗獲撤銷指控，今仗重現球王本色個人連中三元，包括其招牌勁爆罰球破網，協助葡萄牙以3比1贏波殺入決賽，C朗再度成為焦點，球迷傳誦。



C朗上次戴帽要數到去年6月15日世界盃對西班牙一役，當時都有個罰球掛網，相隔接近一年後，C朗嘅「落葉射球」再度建功，上半場25分鐘，C朗禁區外被踢跌博得罰球，佢親自主射，射出一記球速極快、帶有下墜力度射門直插網窩，為葡萄牙領先1比0。



下半場57分鐘，葡萄牙貝拿度施華禁區內被踢跌，球證吹罰瑞士12碼，但球證翻睇VAR後，睇番之前瑞士進攻期間史堤芬蘇巴攻門時被尼爾遜施美度拉跌，反而判罰葡萄牙12碼，瑞士憑列卡度洛迪古斯操刀破網扳平1比1。



賽事末段C朗大爆發，先於88分鐘接應貝拿度施華右路底線傳中，近門撞射破網成2比1，再喺90分鐘單刀殺入禁區，推順右路射遠柱直入網仔成3比1，帶領葡萄牙打入決賽。



C朗獨取3球，令佢喺國家隊紀錄累積到157場入88球，而今仗罰球直入，更係佢過去一年主射28次罰球不入之後再度破網，其罰球直入總數改寫為54球。



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