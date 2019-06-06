球迷召集！國冠盃激戰任你睇

全新推出嘅myTV Gold，包攬體育、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫、TVB、新聞財經節目內容，每月$148睇晒。而家仲請你睇埋NBA、英格蘭足總盃、國際冠軍盃2019，即到 www.mytvsuper.com/mytvgold 或致電2399-9666查詢優惠詳情啦！



myTV SUPER剛於4月推出的myTV Gold服務，每月只需港幣$148客戶即可看盡強勁國際級內容，包括beIN SPORTS提供的歐聯、歐霸、意甲、法甲等賽事直播，香港首條24小時4K紀實頻道及節目，本地及海外優質電影。服務自推出以來反應熱烈。早前又開設《體通天下》專區，令客戶可以額外觀賞NBA、英格蘭足總盃、德甲、荷甲及中超足球聯賽等國際體育賽事直播。



3小時回看功能夠晒方便



今日再為球迷帶來好消息，myTV SUPER奪得國際冠軍盃2019及2020香港區獨家播映權，並增設《國際冠軍盃2019》專區。今屆國際冠軍盃共有18場賽事，由12支國際球會的球隊對壘。由於各大勁旅近日已經頻傳招兵買馬消息，國冠盃可以說是來季新陣容的一次檢閱，絕對是球迷掌握新球季大勢的最佳場合。此外，myTV SUPER亦特別精選9場賽事 （詳情見於右表） 於無綫財經·資訊台 （85頻道） 同步直播作為送給本港球迷的消暑禮物，敬請萬勿錯過！



凡myTV Gold、beIN SPORTS組合客戶及香港寬頻指定客戶毋須額外付費就可以收看《國際冠軍盃2019》專區。而《國際冠軍盃2019》之直播賽事，備有三小時回看功能，球迷可以及時回看精彩賽事，等各位球迷可以直接睇到各場精彩賽事及重溫。唔想錯過任何一場賽事嘅波友們，記得Mark低比賽時間啦！賽事除咗英語旁述外，更提供粵語選擇。



**所有myTV Gold、beIN SPORTS組合客戶及香港寬頻提供之myTV Gold、myTV SUPER體育組合客戶可額外觀賞《國際冠軍盃》組合直至客戶所選購的服務合約期完結，或至2019年9月30日為止（兩者以較早者為準）。當合約屆滿或因任何原因終止，有關組合亦將會同時被自動終止。受條款及細則約束。

**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公布為準。



國冠盃擴版圖

豪門激鬥

國際冠軍球會盃今季進入第7年，規模及版圖亦不斷壯大，今屆賽事橫跨歐洲、北美洲及亞洲，共16個城市上演，參賽球隊亦屬歐洲頂尖豪門，包括意甲冠軍祖雲達斯、德甲盟主拜仁慕尼黑，加上曼聯、阿仙奴、熱刺、馬德里體育會及「米蘭雙雄」等勁旅，今個暑假肯定激戰連場！



《國際冠軍盃2019》專區賽程

「*」同時於免費頻道無綫財經·資訊台（85頻道）播放



7月17日(星期三)早上9時06分

羅 馬 對 瓜達拉哈拉

7月18日(星期四)早上11時06分

阿仙奴 對 拜仁慕尼黑

7月20日(星期六)晚上7時36分

曼 聯 對 國際米蘭 *

7月20日(星期六)深夜4時06分

賓菲加 對 瓜達拉哈拉

7月21日(星期日)早上6時06分

阿仙奴 對 羅 馬

7月21日(星期日)早上8時06分

拜仁慕尼黑 對 皇家馬德里 *

7月21日(星期日)晚上7時36分

祖雲達斯 對 熱 刺 *

7月24日(星期三)早上7時06分

皇家馬德里 對 阿仙奴

7月24日(星期三)早上9時06分

拜仁慕尼黑 對 ＡＣ米蘭

7月24日(星期三)早上9時06分

瓜達拉哈拉 對 馬德里體育會

7月24日(星期三)晚上7時36分

祖雲達斯 對 國際米蘭 *

7月25日(星期四)早上8時06分

羅 馬 對 賓菲加

7月25日(星期四)晚上7時36分

熱 刺 對 曼 聯 *

7月27日(星期六)早上8時06分

皇家馬德里 對 馬德里體育會 *

7月28日(星期日)深夜3時06分

AC米蘭 對 賓菲加

8月3日(星期六)深夜12時36分

曼 聯 對 ＡＣ米蘭 *

8月4日(星期日)晚上10時06分

熱 刺 對 國際米蘭 *

8月10日(星期六)深夜12時06分

馬德里體育會 對 祖雲達斯 *



beIN SPORTS專區

繼續見證歐洲奇迹



兩大歐洲足球賽事－歐聯及歐霸終極冠軍戰，已經曲終人散，今屆更是有史以來第一次，由四支英超勁旅壟斷決賽席位。歐霸總決賽最終由「藍戰士」車路士以4:1大勝「兵工廠」阿仙奴稱霸、而歐聯方面則由第6次奪冠的利物浦2:0擊敗熱刺。雖然賽事已塵埃落定，冠軍名花有主，整個「奇迹之旅」的過程，依然令人回味無窮，各位球迷亦可以在myTV Gold的beIN SPORTS專區內重溫歐聯、歐霸部分精彩場面，myTV Gold將與你一同期待下屆歐聯、歐霸的各個經典時刻誕生。



作為球迷的你當然也不會錯過兩大歐洲頂級聯賽－意甲及法甲，雖然聯賽於較早前結束，球迷亦可以在myTV Gold的beIN SPORTS專區內重溫部分精彩賽事，多場賽事除英語旁述外，更提供粵語選擇。



事實上，新一季意甲、法甲亦將於8月份正式開鑼，從季前消息來看，意法幾支頂級勁旅，均在人腳甚至主帥方面出現變化，競爭力再度提升，想緊貼全程精彩賽事，見證緊張刺激的實力較量，球迷記得黐實myTV Gold的beIN SPORTS專區，屆時將會直播多場意甲、法甲賽事，頻道或專區更備有三小時回看功能，方便球迷及時回看精彩入球。



體通天下專區

追貼NBA王者誕生



《體通天下》（Sports2World）已於5月初強勢登陸myTV SUPER，而《體通天下》專區內可以盡覽NBA、德國甲組足球聯賽、荷蘭甲組足球聯賽、中國足球協會超級聯賽等精彩賽事。《體通天下》專區內的各場直播賽事，除英語評述外部分賽事更提供粵語選擇，專區內賽事均具備有三小時回看功能，讓球迷可以即時重溫精彩片段。

目前體育迷的焦點，無疑會集中到籃球方面。作為全球水平最高的籃球賽事，NBA已經打到總決賽階段，由東岸冠軍速龍 Vs 西岸冠軍勇士爭霸，目前戰至第3回合，雙方鬥成1:1平手，到底是爭標熱門勇士順利封王，或是速龍寫下球會以至多倫多巿新一頁，奪得隊史首枚冠軍指環，熱愛籃球的你又如何能錯過呢？記得密切留意，myTV Gold將與你攜手見證NBA總冠軍的誕生！





NBA總決賽 第3回合

6月6日（星期四）早上9點00分

‧體通天下1台 (CH. 306)

‧[粵/英] 旁述



NBA總決賽 第4回合

6月8日（星期六）早上9點00分

‧體通天下1台 (CH. 306)

‧[粵/英] 旁述



**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公布為準。

**賽事、對戰隊伍、播放日期及時間如有更改，以頻道實際播放為準。

