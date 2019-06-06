東網×馬會小記者　甲一男籃修頓夜戰

甲一聯賽今晚上演銀牌決賽翻版戲碼，南華獲首席中鋒惠龍兒回歸，再戰費格遜領軍的滿貫。頭場南青越級挑戰東方龍獅，雖然前者尚未打開勝門，但前兩仗對陣滿貫和永倫都成功咬緊比分，年輕球員潛質展露無遺，衞冕之師切忌大意。on.cc東網與「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」合作直播兩場大戰，該計劃的記者學員聯同專業評述吳毅豪和蔡芳裕，為賽事進行直播評述。（on.cc東網周四晚6時45分直播/香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃facebook同步直播）



南華內線升級狙擊滿貫



南華和滿貫上回合對壘，第4節初段，落後12分的南華藉着全場緊逼創造反擊機會，蔡再懃、梁兆華等合力打出18比0的攻勢，驚險重奪銀牌冠軍。勢均力敵的比賽，讓滿貫隱隱有突破4強，衝擊三甲的勢頭。然而聯賽開季以來，紅綠兩軍走勢截然不同；儘管南華傷兵滿營，但在新帥巴拿莫域的團體籃球體系下未見明顯影響，隨着蔡再懃、楊和及惠龍兒陸續歸隊，內線瞬間升級，從正選到板凳盡是得分點。雖說南華賽程偏軟，但場均僅讓對手獲得56.4分，充分反映防守起家的球隊文化。



相反，滿貫聯賽首仗遭遇標準福建滑鐵盧，隨後再被永倫復仇成功，暫執兩勝兩負成績，跌出聯盟前4位置。上場對戰南青，滿貫第3節初段最多拉開到21分分差，提振士氣的大勝觸手可及，外線防守卻鬆懈下來，被楊子豐接連命中冷箭，最終僅憑費格遜博取罰球致勝。費格遜強闖禁區固然難擋，但今晚面對香港首席中鋒惠龍兒和朱亮雙重伺候，同樣策略或難湊效。能否找到外線準心，分散得分點成為勝負關鍵。



南青小虎挑戰東方龍獅



頭場東方龍獅迎戰南青，後者暫居常規賽積分榜榜末，一眾球員年紀雖小，爭勝之心不容小覷。尤其前兩場對陣滿貫和永倫，楊子豐合共轟進9球三分，何倚富、何倚揚等射手持續提供火力，學界球星葉耀邦、楊嘉駿和關洛賢捍衞禁區也日漸成熟，衞冕之師未必能夠輕鬆取勝。



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