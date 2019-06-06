【總決賽】咖喱轟47分！勇士經歷最慘痛一天

慘！勇士經歷最慘痛的一天！來到NBA總決賽第三場，主將盧尼、奇利湯遜缺陣，杜蘭特依然未能復出，「咖喱仔」史提芬居里獨力都難支，個人轟入47分，但都無助球隊贏波，勇士主場以109比123落敗，總場數落後速龍1比2，衞冕路極受考驗。



史提芬居里今日表現大爆發，全場31投14中，貢獻47分8籃板7助攻，在首三節已經取得40+8+6，成為近20年總決賽歷史前三節達到40+5+5以上恐怖數據的第一人，同時亦創下他在總決賽的得分新高，但最終都難逃輪波命運，成為勒邦占士(2018年對勇士G1攻下51分輸波)之後，唯一在總決賽單場取得47+仍要輸波的球員。反觀，速龍今日以三分球「射死」勇士，格連全場神準射入6個三分波，成為球隊贏波關鍵。





今日賽果

勇士 109:123 速龍 (速龍領先2:1)









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