久保建英再戰歐洲　豪門任揀！

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拒絕回歸巴塞，又唔肯留低喺FC東京，原來「日本美斯」久保建英計畫踢完美洲國家盃之後，重返歐洲去大會落班，傳聞皇家馬德里、車路士同巴黎聖日耳門等歐洲大會對佢都有興趣！



呢個6月4日就滿18歲嘅小將，今季喺日職已經企穩陣腳，成為FC東京爭標重要棋子，本來按當初規劃，久保建英係先返去「地上最強」巴塞隆拿效力B隊踢西丙，不過呢幾季經過跳級喺日職磨練，佢已經榮升日本大國腳，西丙絕對唔係佢想去嘅舞台，於是拒絕重投巴塞，希望加盟一啲水準較高嘅聯賽同球會，加速個人成長。日本方面早就有報道稱、皇馬、車路士以至巴黎聖日耳門等歐洲豪門，都非常關注呢個日本新星。



其實FC東京亦唔願意放佢，事關球隊今季走勢靚，係最有機會贏聯賽冠軍嘅一年，但係會方亦體諒同尊重球員嘅選擇，只有忍痛割愛，情況就好似4年前放走武藤嘉紀一樣。消息話，久保建英最快今個禮拜就會宣布離隊，所以上星期六FC東京主場贏大分三神3比1，久保建英所入嘅兩球，好大機會係佢喺日職嘅告別大禮。



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