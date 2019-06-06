【總決賽】Finals首位華人！J-Lin出場不足1分鐘

林書豪終於在總決賽登場！這位速龍後備後衛在NBA總決賽G3的最一分鐘登場，成為歷史上首位在總決賽出場的華人球員。



速龍作客以123比109擊敗勇士，總比數領先2比1。林書豪一直扮演後備角色，但在總決賽過去兩場都未有上陣機會，今日比賽餘下51.7秒，J-Lin被派落場，只是大局已定，但沒有任何技術統計。



不過，這已是一個紀錄，之前巴特爾及孫悅都沒有在總決賽出場的紀錄，J-Lin成為了NBA史上首位在總決賽亮相的華人球員，如果速龍最後捧盃，更可成為首位擁有冠軍指環的華將。



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