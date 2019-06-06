淘汰張本組合　黃鎮廷杜凱琹向冠軍進發

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」周四（6日）上午展開混雙16強激戰，頭號種子、香港一哥一姐黃鎮廷／杜凱琹，迎戰由日本15歲「神童」張本智和及女雙世界排名第一早田希娜組成的「00後組合」，成功以總局數3比1晉級，明日8強將會大戰法國科尼／加斯尼亞組合。



「黃杜配」上周在中國公開賽8強淘汰張本智和／石川佳純組合後，最後勇奪混雙銀牌，今場港隊延續強勢，先以12比10和11比5拿下頭兩局。不過，第3局輪到日本組合大反擊，由落後1比3到一口氣連取5分反超前，最後以11比7扳回一局。擁有主場之利的港隊經過調整後，第4局愈打愈順，先打出一段7比0攻勢打亂對手節奏，以11比2輕鬆勝出。港隊以總局數3比1（12比10、11比5、7比11、11比2）晉級8強。



目前混雙世界排名第6位的黃鎮廷／杜凱琹去年贏得國際乒聯巡迴賽總決賽混雙冠軍，上星期更成功闖進中國賽決賽，賽後黃鎮廷對二人表現感滿意，「其實抽到日本隊算是下籤，所以好開心可以贏到這場硬仗。中國賽贏得亞軍給予我們很大信心，因為我們去年巡迴賽總決賽之後，很久沒有打進決賽了。」杜凱琹則表示與高手對戰心情更興奮：「相對歐洲選手，自己更喜歡對亞洲選手。因為強的對手套路比較清晰，我們要作出調整也較容易。」



即將19歲的早田賽後失望地說：「畢竟我們是第一次合作，大家的timing不太配合。如果我和張本有更多時間磨練的話，相信我們對他們是有得打的。」這位日本新星與男單世界排名第4位的張本之後會再度合作出戰日本公開賽。



另一隊香港混雙組合何鈞傑／李皓晴大戰法國組合尼邦遜／袁嘉楠戰況更加激烈，最後打足5局以總局數3比2（11比8、3比11、6比11、11比9及11比8）驚險晉級，將會遇上中華台北的林昀儒／鄭怡靜組合。







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