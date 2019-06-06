職業生涯第53次！C朗戴帽全紀錄

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



歐國聯4強賽事，葡萄牙3:1力克瑞士殺入決賽，王牌C朗個人包辦3個入波，憑個人之力帶領球隊晉級。睇番3個入球，1個係超靚罰球，1個係入楔快腳射近柱，另1個係冷靜擺過對手射遠柱入網，C朗就算已34歲，一樣瓣瓣有。



C朗又試戴帽，原來呢次已經係職業生涯入面，第53次連中三元；而呢名葡萄牙史上入球最多士哥拿，已為國家隊試過7次帶帽。若由舊年世界盃計起，佢1年內3次戴帽，首先係於世界盃決賽周3次射破西班牙大門，之後1次係於歐聯16強次回合，帶領祖雲達斯戲劇性反勝馬體會，之後就到今仗鬥瑞士。



睇番球會數字，雖然效力曼聯時只戴過1次帽，但就為皇馬戴過44次，係西甲史上最多連中三元嘅球員。



C朗戴帽紀錄：

皇馬：44次

葡萄牙國家隊：7次

曼聯：1次

祖雲達斯：1次

總數：53次



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

