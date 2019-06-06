傳奇賽　史米沙：要令香港大球場變晏菲路！

利物浦傳奇隊對多蒙特傳奇隊的慈善賽將於周六（8日）上演，雙方周四（6日）在香港大球場召開記者會，利物浦名宿史米沙與多蒙特名宿列度均向對方「笠高帽」，同時盼望為雙方球迷帶來一場精彩的賽事！



出席記招的利物浦名宿史米沙和軒索斯在會上異口同聲地說：「這次很榮幸可以代表利物浦傳奇隊再次蒞臨香港，因為香港有大量的利物浦球迷，加上球隊剛剛捧走歐聯獎盃。我們上次傳奇賽落敗，這次球隊陣容較年輕，希望能夠擊敗對手之餘，同時為球迷送上一場精彩的賽事，好讓他們享受比賽。」



史米沙亦指香港天氣雖然熱，但也是一個很好的機會測試自己的體能。在記者會末段，他還打趣說要檢查多蒙特陣中巴西球員的護照，因他們雖然已超過35歲，但球場上的表現仍像25歲。及後在傳媒參觀更衣室時，史米沙更呼籲球迷入場支持：「當我們在晏菲路踢名宿賽，球場上5萬5千個座位都座無虛席，希望香港大球場也能爆滿！」



史米沙曾於2005年助利物浦贏得歐聯獎盃，事隔14年，「紅軍」去季終得以重溫美夢，他認為去季的利物浦比當年更強，因為他們連續兩年打入歐聯決賽，而聯賽亦累積97分，比當年多39分。



至於有「頭槌王」之稱的多蒙特名宿列度則認為：「這次將會是一場硬仗，因為對手今次擁有比魯殊年輕的科拿，哈哈哈！在香港比賽將會更具挑戰性，因為香港的利物浦球迷眾多，他們會入場支持愛隊，但我們將會用表現去說服更多球迷成為多蒙特球迷，同時希望這場比賽能成為雙方球員和球迷的一個美好回憶！」列度期望這一仗能「大手交易」，讓所有球迷都能滿載而歸！



球員時代曾效力多蒙特與利物浦的他雖未有直接說明自己會否在這項比賽中披上利物浦球衣，但他強調自己上陣時間較長。他又笑言雖然過去一年沒有太多運動，但慶幸自己沒有變胖。此外，他還大讚利物浦領隊高普，指這位曾執教多蒙特的同鄉在過去3、4年把球員推上巔峰，令利物浦重生。



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