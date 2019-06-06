【總決賽】速龍主場飛勁炒　足夠畀全年人工

速龍歷史殺入NBA總決賽，整個加拿大都開心到飛起，隨之總決賽的門票當然也水漲船高，據悉，速龍總決賽的主場門票最平為1400美元，而場邊的靚位門票則高達4萬8千幾美元，平均票價高達4978美元，創下了紀錄。



有消息指此類門票已被炒到5萬6千美元，大家可知加拿大人的每年平均收入大約5萬5千美元，即是一場總決賽波飛足足是全年薪水。



反觀勇士主場的場邊靚位收5萬美元，雖然比速龍同等位置的門票貴2千美元，但勇士主場的平均票價為2828美元，比起速龍便宜很多，場外都輸一仗。



總決賽賽程:



第1場 速龍118:109勇士



第2場 速龍104:109勇士



第3場 勇士109:123速龍



第4場 8/6 9:00am 勇士主場



第5場 11/6 9:00am 速龍主場



第6場 14/6 9:00am 勇士主場(待定)



第7場 17/6 9:00am 速龍主場(待定)















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