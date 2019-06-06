尼馬強姦女主角欠債　被威脅認性交易

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尼馬強姦疑案愈嚟愈多細節公開，受害人X嘅身分亦告曝光！呢位26歲女子全名Najila Trindade Mendes de Souza，任職模特兒。原來段床戰片係Najila將部手機，安裝喺酒店牆壁高處偷拍得嚟。



佢已經承認存在經濟問題，例如住處欠下26,712雷亞爾（約54,172港元）租金，今次係尼馬負責佢去巴黎嘅機票同住宿。不過，Najila堅持自己係受害者，仲出示埋醫療報告，話尼馬剝咗佢啲衫之後「狂打我個屁股」，Najila曾經嗌痛，叫「停呀！好痛呀！」，尼馬當時答咗句：「對唔住呀，靚女！」



Najila又披露受到「有權勢人士同律師」嘅「威脅」，要佢認呢次係一宗「性交易」，唔係乜嘢「愛的邂逅」。最令人O嘴嘅係，連佢嘅前代表律師José Edgard Cunha Bueno，都叫佢唔好搞咁多嘢，覺得強姦罪比較難入到，但係Najila話為咗幫自己攞返個公道，所以一意孤行走咗去報警。



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