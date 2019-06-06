FIVB香港站煞科　頭場東洋魔女輕取荷蘭

「FIVB世界女排聯賽香港站」周四（6日）在紅磡香港體育館舉行「煞科日」賽事。頭場日本以25比17、25比17、25比21直落3局輕取荷蘭。尾場上演「中意大戰」，兩軍去年在「世錦賽」四強狹路相逢，中國以局數2比3僅負予意大利，今仗定必精銳盡出冀盼復仇。



頭場日本對荷蘭，首局「橙衫軍」繼續由奧迪露迪賀絲和M.謝絲柏領軍，企圖以身高優勢擊破日本防線，可惜未能奏效。日本屢屢憑黑後愛和石井優希的快攻得分，日本以25比17拿下首局。



第二局，荷蘭派上「小辣椒」H.謝絲柏上場一試手感，她沒有辜負隊友的期望，屢屢扣殺「攞到甜頭」。而日本隊派上這兩天較少上陣的主攻手新鍋理沙上場，在決勝分立即施展一個「Ace波」得分，助日本在第二局以比數25比17再下一城。



第三局，M.謝絲柏重新上場後荷蘭立即重拾狀態，即使「大錘」石井優希和黑後愛輪流「發炮」，也未能擊破荷蘭的宏偉城牆。「橙衫軍」在中段開始發力，一度憑邦格絲的得分追近比數至15比19，但自隊長岩坂名奈再度換入穩定戰局後，日本隊成功保持領先優勢至完場。最終第三局日本以25比21擊敗荷蘭，直落3局勝利高奏凱歌。



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