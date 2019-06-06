黃鎮廷逆轉勝入16強　全因球迷一句話

香港一哥黃鎮廷周四(6日)於「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」混雙、男雙順利過關後，下午男單正賽首圈迎來克羅地亞球手普卡的挑戰。結果黃鎮廷在落後局數2比3情況下成功逆轉，以總比數4比3驚險晉級16強。



男單世界排名第17位的黃鎮廷今場入局較快，瞬間連贏兩局。以為勝利在望，但決鬥此時才正式開始。第3局普卡無論在發球及進攻方面都得心應手，連追3局。戰至第6局開段，「阿廷」仍然陷入劣勢，離枱對拉多板後終於反超前7比6，最後更經過3次刁時才以14比12追平局數3比3。



來到決勝局，球迷為「阿廷」重新注入力量，每當他得一分，他們便高呼「黃鎮廷加油」。然而，普卡表現相當頑強，二人再次陷入拉鋸戰，最終香港一哥經歷近1小時苦戰，以16比14拿下這局，成功以總局數4比3晉級。完場後他激動地振臂高呼，現場球迷亦送上熱烈掌聲。



「我很享受香港主場的氣氛，相信對手也感到壓力。」賽後黃鎮廷重現笑顏，答謝球迷的支持。他又表示，賽前已預計對手會相當難纏，所以贏球一刻心情特別激動，「今場對手不斷轉變打法，我也一直嘗試破解。不過我相信自己可以贏的，所以慢慢逐分追回來。」



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