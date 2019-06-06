蕭鍵勳着火22分冠全場！東方龍獅5連捷

要爭取常規賽首兩名「直入季後賽4強」，東方龍獅周四(6日)晚對敬陪末席的南青可謂志在必得，結果這支衞冕之師在蕭鍵勳獨取全場最高的22分下，加上外圍着火狂入17個三分波，「藍軍」終以97比74贏波，錄得5連勝。



聯盟中9隊只餘下「紅黃藍」三支長勝軍，故對下游隊實在抱有必贏的決心。除了比賽早段分數咬得較緊外，東方龍獅站穩陣腳後，即取回主導。即使南青作出包夾，但徐遠成也能找到空隙，傳球予弧線外的鍾俊昇，三分入袋；拉開比分至33比23。南青射手楊子豐的外投持續有表現，但他三分波射入後，轉頭又被手感甚熱的蕭鍵勳連中兩球三分「回禮」，加上陳兆榮完半場前，斜身射入壓哨三分，東方龍獅以56比33遙領回更衣室。



當南青高大前鋒Marlowe未有上場時，全華班南青在防守上未能給予「藍軍」很大壓力，讓後者裏內開火，命中率維持高企，比分亦愈拉愈開，最多達20多分距離。即使何倚富擦板三分中鵠、葉耀邦中距離轉身瀟灑射入，贏取不少掌聲，但最終東方龍獅以23分之優勢奏捷。



蕭鍵勳表現hot hand，全場命中6球三分波，獨取22分。而艾利諾亦錄21分。南青的楊子豐得18分，楊嘉駿也有10分進帳，但這支青春班今季聯賽至今5場全敗北，只憑得失分差「壓過」崇德飛鷹排第8。