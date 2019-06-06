真漢子！雲迪積克主動要求續約

港網 No.1 24小時足球賠率：https://bit.ly/2UmNL0L



利物浦中堅華基爾雲迪積克今季表現大勇，成為球隊奪得歐聯冠軍嘅大功臣，更備受睇好可以成為2019年世界足球先生。



因此，有輿論認為呢個荷蘭國腳可能會步兩位前紅軍球星蘇亞雷斯、菲臘比古天奴後塵，最終選擇離隊，轉投巴塞或者皇馬。



不過，各位利迷可以放心，根據《EESPN》報道，華基爾雲迪積克唔止無意離隊，更加主動向會方提出續約。



據悉，華基爾雲迪積克早於歐聯決賽前，已經有同利物浦續約嘅想法，而佢嘅經理人亦透露，對雙方續約非常樂觀，但依家仲有大把時間傾，所以並唔心急要立即達成協議。



27歲嘅華基爾雲迪積克上年1月以7500萬鎊轉會費，由修咸頓加盟利物浦，簽約5年半，紅軍獲得佢加盟，防線大改為善，華基爾雲迪積克更加成為繼佐敦軒達臣、占士米拿之後，擔任「第3隊長」。如果華基爾雲迪積克續約長留利物浦，將來隊長之位非佢莫屬。



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。