有Duncan朱亮更Sharp　南華輕取滿貫

銀牌決賽翻版戲碼，由南華對滿貫的「紅綠大戰」於周四晚壓軸上演，回歸紅軍的惠龍兒（Duncan）與加拿大居港外援朱亮合組「雙塔」，威力昭彰，雖然紅軍偶有失誤或執行不當而令主帥動肝火，但全隊南華防守成功壓制滿貫「得分王」費格遜，令他全場僅得10分，最終南華以78比59再下一城，6場全勝續踞聯賽榜首。



滿貫陣營具高質素無用置疑，唯球員狀態頗飄忽，賽前2勝2負未復銀牌強勢，今仗面對合作嫻熟及板櫈深度傲視聯盟的南華，「綠軍」攻防難覓破解方案，得分吃力。而南華亦雖領先，但屢有失誤一度令主帥表現不滿，要大聲「鬧醒」球員，幸紅軍戰將仍發揮較佳，蔡再懃三分及單刀得手、兆華突破分球予朱亮射入外圍，半場南華已拋離48比23。



費格遜被嚴盯下，首3節每節都僅得2分，第3節更被調出，由楊文綱入替。但綠軍處下風，反而南華多點進攻，經驗大將陳張敏身位壓過敵方，籃球碌入框，而梁兆華及朱亮手感不俗，最終南華保持勝局，朱亮取得全場最高的23分，南華並在聯賽榜續做一哥。南華本月14日及21日分別對永倫及東方龍獅。