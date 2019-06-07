施丹連環掃貨　咁就使咗皇馬2億歐

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皇馬季中重召施丹回巢救亡，雖然球隊今季最終都係4大皆空，施丹上任後嘅戰績亦唔算理想，但球會高層睇長遠，新球季執位再嚟過先至見真章，下放權力畀施丹大手掃貨，轉眼間已經使咗超過2億歐元(約17.7億港元)，認真誇張。



施丹近期連環出手，一口氣簽入3件新兵，最矚目當然即將由車路士過檔嘅比利時王牌夏薩特，據報轉會費為1億歐元，一切條件已傾妥，只等待會方正式官宣。另外仲有法蘭克福射手盧卡祖域，使咗6000萬歐元，喺鋒線補強方面落足料。



後防方面就簽入里昂左閘費蘭特文迪，用嚟頂替馬些路，呢個23歲法國國腳據報用咗5000萬歐元。歐洲轉會市場百物騰貴，施丹只係簽咗3件新兵，加埋就使咗2.1億歐元，萬一基利安麥巴比傾得成，皇馬今夏要使嘅錢肯定仲多。



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