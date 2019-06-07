後防鬥送禮　荷蘭挫英格蘭入決賽

歐洲國家聯賽另一場4強大戰周五(7日)上演，由荷蘭對英格蘭，賽事峰迴路轉，英格蘭領先被追平，完場前連格絕殺又變詐胡，結果戰至加時荷蘭以3比1反勝，晉級決賽與葡萄牙爭冠軍，英格蘭在季軍戰對瑞士。



今仗兩隊後防輪流犯錯，率先出事係荷蘭歐洲金童馬菲斯迪歷特，32分鐘在後防控球甩腳，被拉舒福特衝前單刀，迪歷特情急犯天條輸12碼，英格蘭由拉舒福特操刀建功領先1比0。



不過福仔其後一次攻門被攔截後受傷，下半場換入「黑腳」哈利卡尼後形勢逆轉，荷蘭攻勢大盛，戰至73分鐘馬菲斯迪歷特將功犢罪，頭槌破網扳平1比1。83分鐘連格把握單刀機會一度破網，可惜球證翻睇VAR後認為越位在先判詐胡，英軍錯失贏波絕殺機會，並要加時再戰。



加時輪到英格蘭送禮，97分鐘史東斯回傳失誤，迪比射門被擋出不遠，昆斯普美斯補射省中基爾獲加彈入，荷蘭領先2比1，114分鐘巴克里接應史東斯傳送被迫甩，迪比傳交昆斯普美斯近門撞入，結果荷蘭贏3比1殺入決賽。



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