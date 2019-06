【直播女足世盃】絲打們出擊！法國對南韓

港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



終於輪到我們的「姊妹」登場了,四年一度的女子世界盃今晚於花都法國開打,揭幕戰就由主隊對住南韓姑娘,足球妹當然要支持亞洲隊。



南韓隊有位靈魂人物,效力日本INAC神戶雌獅的李玟娥,這位球員雖然個子不太高但勝在踢得又扭得,兼有天使面孔,是很多男球迷的心目中女神,當然南韓第一場就要面對今屆奪標大熱之一的法國,但大家別忘記,南韓一向有打不死精神。



說回今屆女子世界盃,24支球隊爭逐,有美女球星雅歷絲摩根領軍的美國當然是頂頭大熱,過去28年來美國奪走了三冠一亞,至於鏗鏘玫瑰,以王霜為首的中國被譽為近幾屆最強的陣容。中國10年前曾殺入決賽,球迷都很想看看她們可否創造歷史。



●足球妹



直播表

周五9:30pm 世青盃 哥倫比亞U20 Vs 烏克蘭U20

有線661、601台



周六凌晨零時 歐國外 格魯吉亞 Vs 直布羅陀

有線604、603台



周六0:30am 世青盃 意大利U20 Vs 馬里U20

有線661、601台



周六2:45am 歐國外 捷克 Vs 保加利亞

有線661、601台



周六2:45am 歐國外 丹麥 Vs 愛爾蘭

有線662、602台



周六2:45am 歐國外 烏克蘭 Vs 塞爾維亞

有線605台



周六3:00am 女世盃 法國女足 Vs 南韓女足

有線604、603台;香港開電視77台



周六7:00am 美職 FC多倫多 Vs 肯薩斯體育會

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



立即參加「賞您睇」:http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。