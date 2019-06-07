【東體爭議】網民超期待！VVD鬥C朗邊個贏？

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荷蘭喺歐洲國家聯賽3比1擊敗英格蘭，啱啱先幫利物浦捧歐聯冠軍嘅華基爾雲迪積克(VVD)，正選上陣兼且踢足120分鐘，唔單上毫無疲態，而且仲交出神級數據！VVD今場錄得100%爭頂成功率、100%攔截成功率、96%傳球成功率，近乎完美嘅表現自然令佢獲選為今場最佳球員。



面對英格蘭王牌前鋒哈利卡尼，VVD喺5日之內第2次令佢「冇啖好食」，不過網民依家最期待嘅係，荷蘭決賽對葡萄牙嗰陣，VVD大戰C朗拿度會係乜嘢環境！眾所周知，VVD單對單嘅防守能力係世界第1，今季所有賽事從未試過被對手扭過，歐聯4強對住巴塞隆拿嘅美斯都冇甩拖，嚟緊決賽對住上場連中三元嘅C朗，絕對係矚目話題。



VVD決鬥C朗結果係點冇人知，不過作為VVD嘅前修咸頓拍擋、葡萄牙中堅荷西方迪就有資格預測，佢話：「要扭過VVD係好困難，呢個數據(今季未被扭過)真係好變態，不過冇人係唔會被擊倒，如果有人做到，C朗拿度肯定係其中一個！」



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