【特稿】勁到喊！超強免費陣容等人執！

依家轉會市場價格瘋狂，少少名氣球員都話要過千萬英鎊轉會費，不過呢個世界間唔中都有大隻蛤乸隨街跳，隨住意大利門神保方宣布約滿離開巴黎聖日耳門((PSG)後，自由市場大軍又再多添一員猛將。今個夏天回復自由身嘅球員當中，有唔少都係巨星級名將，好似拜仁慕尼黑雙翼洛賓同列貝利、保方嘅PSG隊友丹尼爾同拉比奧特、曼聯嘅桑馬達同安達靴里拉、利物浦雙星史杜列治同艾拔圖摩蘭奴等等。



雖然呢班「0轉會費」球星多屬老將，但係今季仍然有高水平表現，好似辛迪卡索拉啱啱先至回歸西班牙國家隊，烏拉圭中堅高甸、巴西右閘丹尼爾都係所屬位置頂尖之列；至於年齡未到「3字頭」嘅更加會係搶手貨，法國中場拉比奧特無疑係各大豪門獵物，安達靴里拉盛傳亦已同PSG傾到八八九九，巴洛迪利、韋碧克、巴謙美、艾拔圖摩蘭奴、赫達靴里拉亦有唔少聘約在手，絕對唔憂會失業。



●免費轉會11人

保方

丹尼爾‧高甸‧加利卡希爾‧艾拔圖摩蘭奴

桑馬達‧拉比奧特‧辛迪卡索拉

洛賓‧巴洛迪利‧列貝利



其他人選：韋碧克、史杜列治、迪羅斯、安達靴里拉、赫達靴里拉、拿斯尼、巴謙美



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。