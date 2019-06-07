【有片】尼馬坐輪椅去警局　贊助商大撤退！

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巴西球星尼馬周四(6號)重傷宣布緣盡美洲國家盃後，周五(7號)立即為佢嘅強姦案官司準備，佢喺律師陪同下坐住輪椅去到里約熱內盧北部一間警局，就強姦案作供，警局外一早已有大批傳媒、球迷等候，場面相當墟冚。



尼馬入到警局之後，要離開輪椅拎柺杖「跳」入去作供室，接近2個鐘頭先至完成，尼馬離開警局嗰陣表示：「我只係想講，好多謝大家對我嘅支持，多謝我嘅朋友、球迷，你哋令我感受到愛。」



不過，受到強姦醜聞困擾下，盛傳尼馬多個主要贊助商正準備「大撤退」，率先表態嘅係喺體壇影響力極大嘅Mastercard，佢哋本來為美洲國家盃安排咗以尼馬為主角嘅龐大宣傳計劃，但Mastercard宣布：「我哋喺賽事(美洲盃)期間有多個市場活動，但因為今次事件(尼馬官司)，我哋決定暫停所有計劃，直到事件解決為止。」



另外，運動品牌Nike亦發聲明表示：「我哋非常關注呢次指控，將會密切留意事態發展。」至於上年分別推出尼馬廣告嘅麥當勞同吉列，就強調同尼馬已經冇任何合約關係，劃清界線。



據《福布斯》喺2017年嘅統計，尼馬每年廣告收入高達1,700萬美金。巴西上年世界盃之後，因為攞唔到冠軍，當時有估計尼馬商業價值跌咗約11個%，今次影響肯定仲大。



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