【總決賽】直播宣稱強姦「咖哩嫂」狂迷落鑊

嘢可以亂食，說話唔可以亂講！NBA總決賽勇士同速龍鬥得激烈，早前Game 2速龍主場不敵勇士，賽後發生咗一單鬧劇！多倫多一間電視台賽後訪問球迷，其中一位受訪嘅28歲男球迷卓斯坦，竟然喺直播入面話：「我要話畀所有人知，我哋會X爆Ayesha(史堤芬居里老婆)個X！」攝影師當時已經第一時間擰開個鏡頭，可惜呢段說話已經直播出街，勇士同史堤芬居里事後報警，多倫多警方日前證實已經將卓斯坦拘捕並提出檢控。卓斯坦被捕前已經公開道歉，佢解釋自己當時係飲醉酒。



立即安裝體通天下App，註冊會員輸入邀請碼：0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證，見證NBA季後賽皇者之戰！

名額有限！送完即止！



體通天下網頁: www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU



立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。