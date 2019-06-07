你哋係最佳拍檔！港隊雙打項目3隊闖4強

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」今天（7日）率先進行雙打項目八強，港隊總共三隊闖進四強。混雙「黃杜配」橫掃法國組合。黃鎮廷夥拍何鈞傑在男雙賽事再下一城，3：1淘汰奧地利選手。而女雙代表蘇慧音／吳穎嵐則3：2險勝奧地利組合。



被列為頭號種子的香港混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，八強迎戰法國的科利／加斯妮亞。經過張本智和／早田希娜的洗禮，「黃杜配」今天顯得得心應手，以11：5、11：4先取兩局。第三局法國組合多次擊球出界，而港隊連續接發球得分，11：3輕鬆晉級。不過，今天打頭陣的何鈞傑／李皓晴總局數2：3不敵中華台北的林盷儒／鄭怡靜，港隊混雙內訌無法上演。



女雙項目同樣喜憂參半。「00後」日本組合木原美悠／長崎美柚，總局數3：1淘汰頭號種子杜凱琹／李皓晴。而蘇慧音／吳穎嵐和奧地利的浜本由惟／保卡露娃鬥到決勝局，經過三次刁時，前者果斷回擊，終以14：12擊敗對手，可以說是報回女單首圈蘇慧音不敵保卡露娃的一箭之仇。



「雙打本來就很看狀態，這場我們算是互補吧。剛開始我打得順，她打不好。當她發揮水準，我又手軟。」比賽途中，蘇慧音幾次拍打自己的臉，不難看出她多生氣。「最後也是贏自己，不是贏對手，誰敢出手誰贏，最後兩分就是贏在果斷。」吳穎嵐續說比賽「很明顯證明了」她們關鍵時刻的能力。說到今晚準決賽迎戰韓國的田志希／尹志英，兩人強調「依然搏住來打」。



男雙方面，衛冕的何鈞傑／黃鎮廷面對奧地利組合加多斯／夏比桑，10：12先輸一局後，成功破解對手策略，以11：7、11：4、13：11連取三局，晉級後迎來中國強敵梁靖崑／林高遠。連同男單及混雙賽事，黃鎮廷今天五度出擊，體力消耗相當大。



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