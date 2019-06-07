寫中文字勁搞笑　多蒙特搵真高拿守龍？

利物浦與多蒙特傳奇隊對壘，將於周六（8日）下午4時假香港大球場上演。多蒙特傳奇球員維丹費拿、真高拿、列度和奧禾莫耶拉，周五（7日）受一家體育品牌邀請來到銅鑼灣門市與球迷會面，他們與球迷自拍合照，更毫不吝嗇大派簽名。



活動開始前，已有約20名球迷在店外等候偶像到臨，更有球迷帶同多年球衣珍藏來尋求簽名。當4位前「蜜蜂兵團」一到埗，眾「Fans」立即「蜂」擁而至，但過程沒有混亂，4位球員都面帶微笑向誠心而來的球迷打招呼。



活動中，4位前「多仔」球員向傳媒展示來季新球衣。2019年是多蒙特創會110週年，供應商特別在衣領後方印上紀念宇句，來突顯這家球會的悠長歷史。



其後，他們與傳媒展開「Chit Chat」。列度和奧禾莫耶拉非常健談，在評論多蒙特去季表現時，他們均認為球隊已十分努力完成每一場比賽，未能奪得德甲冠軍也無可奈何，畢竟對手拜仁慕尼黑實在太強。問到周六（8日）對利物浦名宿隊的比賽有甚麼計劃時，奧禾莫耶拉大放笑彈：「聽日嘅比賽我只有一個計劃，就係長傳畀真高拿頂入網。而維丹費拿將會好忙，因為我只會企喺旁邊做配角。」



現時擔任捷克U19主教練的真高拿，球員年代曾經在一場對拜仁的比賽中，頂替被罰紅牌的列文擔任龍門，更成功撲走波歷克的「炮彈」射門。訪問中，「多仔」傳奇龍門維丹費拿就坐在旁邊，面對這位能頂替他位置的捷克「巨人」，他笑言：「真高拿做龍門仲好過我，佢可以撲到任何波。」列度補充：「呢個係一個戰術機密，聽日佢哋將會互換位置，你哋唔好話畀利物浦知。」訪談在一片歡笑聲中結束。



及後，4位球員更即席揮毫，在大會安排的卷軸上，以墨水筆寫上「多蒙特」3個大宇。當然，寫中文字對他們來說實在太難，不過維丹費拿亦寫得「有板有眼」，奧禾莫耶拉更似「食過吓夜粥」！



最後，他們與店外久等的球迷「Selfie」。簽名環節時，維丹費拿簽到手軟，而列度亦不斷與多位球迷短談一番。值得一提的是，真高拿事後在店內「Shopping」，不過不知道這位身高2米02的捷克「坦克」，能不能在香港找到合適尺碼呢？