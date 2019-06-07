撞到史達寧變紙鳶　VVD完美數據得人驚！

歐國聯四強英格蘭大戰荷蘭，「三獅兵團」除有史東斯同巴克里，齊齊派膠成焦點外，曼城翼鋒史達寧首次做隊長亦矚目。今場一次雙方隊長硬撼，史達寧首次偷到華基爾雲迪積克腳下球，但VVD轉個身就伸長隻腳攞番個波，史達寧好似紙鳶咁被撞飛，認真精彩。前金球獎得主卡卡，認為VVD於剛過去球季踢到出神入化，值得捧走金球獎。



VVD剛帶領利物浦勇奪歐聯冠軍，抖咗一日半就回歸荷蘭國家隊，率領橙軍大戰英格蘭。雖然佢於上半場，每次攞波都畀英軍Fans狂噓，但呢名世界第一中堅，踢足120分鐘表現完美，全場每次頭槌爭波，以及出腳攔截都百份百成功，將史達寧清脆造低就係其中一次。另外佢全場成功傳送率高達96%，呢個數據只可以用恐怖嚟形容。



VVD係應屆英格蘭球員先生，做埋歐聯冠軍成員之後，愈嚟愈多球評家認為佢應取得金球獎，07年金球獎得主、巴西好波之人卡卡亦有相同諗法：「近來我同朋友及弟弟之間都討論過，每一個人心中答案都係VVD。佢於英超演出一流，而且又攞埋歐聯，表現只可以用黐線嚟形容。我唔知有關方面用咩準則去評審，但係時候將呢個獎畀一位後衞。」

