多蒙特激操真高拿　李榮杓怒讚孫興民

多蒙特傳奇隊周五（7日）於將軍澳運動場進行約1小時的賽前簡單操練，更獲得約20名香港球迷到場支持。早前於訪港名單出現的戴迪因家事未能來港，由南韓後衞李榮杓頂上。另外，埃及前鋒穆罕默德施丹則還未抵港。



在操練期間，曾在2002年串演門將的前鋒真高拿更戴上手套，接受維丹費拿的訓練。事實上，今次多蒙特訪港名單上，另一位前鋒柏迪歷在效力巴素利期間，也客串過守門員一職，似乎多蒙特傳奇隊明日有望以奇招出戰！



在2008至2009球季效力多蒙特的前南韓國腳李榮杓，在接受傳媒訪問時表示：「這裡的天氣與南韓相似，一樣很熱，我很高興我能參與這項比賽，與多位好朋友再次聚首一堂。」目前是評述員的李榮杓指上周因評述歐聯決賽的緣故到訪馬德里，曾效力熱刺的他亦大讚「師弟」孫興民：「過去兩、三季，孫興民每季都能取得約20個入球，這是件不容易的事。任何人如果每季都能在頂級聯賽取得20個入球，意味著他是為『Top-class』（頂級）球員，孫興民的成績不但讓我感到高興，也令全國上下都引以為傲。」曾在國家隊與現時傑志青訓教練金東進合作，李榮杓透露：「我昨晚（6日）與他會面，今早也和他共進早餐，他告訴我很多關於香港、傑志的事。」



在完成操練後半小時，軒列治和柏迪歷與40名男、女子12歲以下香港代表隊成員進行接近兩小時交流，期間一眾小將表現認真，相信是次活動能讓他們獲益良多。