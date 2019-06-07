8千萬歐購非洲神兵　利物浦有佢可捧英超

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攞完歐聯冠軍，利物浦下一個難題係，點樣可以贏到哥迪奧拿帶領嘅曼城？利物浦上個賽季打出最高水準，以1分之微輸畀藍月亮，成為英超史上最強亞軍，下季目標當然係聯賽冠軍，要挑戰哥帥當然要爭兵。法國《隊報》爆料，利物浦將以8000萬歐元收購里爾翼鋒尼高拉斯比比，呢名23歲科特迪瓦翼鋒，上季入23球助攻12次，速度腳法拍得住文尼，可能佢就係紅軍奪英超嘅最後拼圖！



利物浦前中後三線之中，後防同門將位置已搵到極佳人選，但前線周時用死埃及文明鋒線，新季又需兼顧世界冠軍球會盃，唔可以周時靠奧歷治救命，所以領隊高普矢志要買入新鋒將去增強鋒力，最重要係畀穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼有良性競爭。



尼高拉斯比比17年加盟里爾，上季發光發熱，除成球隊神射手外，助攻亦達雙位數，係里爾勇奪法甲亞軍，取得來屆歐聯資格嘅頭號功臣。尼高拉斯比比來自非洲，曾代表「大象國」11次射入4球，屬左腳球員，速度飛快腳法又好，啱晒利物浦打反擊，難怪外國唔少利迷都勁希望買到佢，仲話有佢助陣，利物浦力足壓倒曼城奪英超冠軍。



據《隊報》報道，利物浦即將出價8000萬歐元向里爾提出收購，據講尼高拉斯比比最在意嘅係出場時間。於利物浦，尼高拉斯比比難以長居正選，不過以佢實力有力同埃及文尼輪換出場，紅軍要打咁多賽事必有用武之地，而領隊高普又魅力非凡，相信有助游說尼高拉斯比比加盟。



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