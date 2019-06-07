發床片都係犯罪　尼馬等踎5年監！

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捉蟲！尼馬周五(7號)前往到里約熱內盧北部一間警局報到，原來唔只就強姦案作供咁簡單，呢名森巴巨星仲涉嫌發放不雅物品，面臨警方起訴，一旦罪成可能要踎監超過5年！



被模特兒Najila Trindade Mendes de Souza指控強姦嘅尼馬，據報喺警局仲接受咗網絡犯罪調查部門盤問，原因係佢發放咗一段事發時短片，試圖證明自己清白，所謂強姦案係無中生有，當時Instagram已經用違反社交網絡規則為由，立刻將段片刪除。



問題係發放床戰偷拍片本身，已經違反法律。喺巴西，提供、分享、傳播、出售、分發、出版或以任何方式傳播圖像或含色情內容影片，又未經受害者同意，屬於犯罪行為，刑期可以係1至5年，假如件事涉及喺發生性關係後進行復仇或羞辱，仲可以加刑添。



外界估計尼馬可能未同律師傾過，就魯莽發放條片，所以今次即使證明到佢並非強姦，入唔到罪，但係po片單嘢就斷正冇得傾，一樣後果嚴重，呢次佢真係唔死一身潺。