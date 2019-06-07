法網4強經典大戰　拿度派蛋搞掂費達拿

法國網球公開賽男單4強爆發「夢幻70大戰」，33歲的西班牙「泥地王」拿度與37歲的「瑞士天王」費達拿上演第39度對決，拿度最終以3比0擊敗對手，離奪取其第12個法網冠軍只欠一步。



巴黎今日十分大風，賽場受到強風吹襲下不時塵土飛揚，兩人均受到影響，拿度首盤一開波即破發，領先至2比0，費達拿雖在第5局獲得破發，仍以3比6先輸一盤。第二優勢仍在拿度手上，再贏6比4；比賽至第3盤，拿度無論底線抽擊，抑或放短波落點依然妙到毫巔，最終贏6比2，強勢奪得決賽權。賽後接受訪問時拿度表示今仗首盤贏波很重要，雖然賽場風勢很大，但相對來說，對其影響還是較費達拿為少。至於其決賽對手，將會是「世界一哥」袓高域或4號種子奧地利名將泰姆的勝方。



女單4強賽事方面，17歲的美國超新星安妮絲莫娃其神奇之旅終於止步，以7比6(4)、3比6、3比6不敵8號種子澳洲球手巴蒂，無緣決賽。現年23歲的芭蒂是首次進身大滿貫決賽，至於其決賽對手，則是19歲的捷克小將禾杜蘇娃。



詹詠然多迪格混雙冧莊



另外，衞冕混雙冠軍的中華台北球手詹詠然與克羅地亞拍擋多迪格，以6比1、7比6(5)力挫加拿大洛保絲姬及克羅地亞的帕域治組合，連續兩年稱后。至於「中國金花」鄭賽賽及段瑩瑩於女子雙打4強賽事，以6比4及6比4拍走瑞典娜遜及比利時菲立根絲，繼2006年鄭潔及晏紫後，中國金花組合再度奪得大滿貫賽事的決賽權。

