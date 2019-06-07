輸波失望倒地　黃鎮廷男單十六強出局

香港一哥黃鎮廷周五（7日）於「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」五度作賽，成功闖進混雙和男雙準決賽後，不敵中華台北和中國組合，摘季而回。隨後他與瑞典首席球員科克在男單十六強鬥足七局，可惜最終2分飲恨，結束香港站賽事。



黃鎮廷今場對手實力相當強勁，今季於巡迴賽兩度打入男單四強外，更於4月的匈牙利世界錦標賽奪得銀牌，世界排名隨之升上職業生涯新高的第9位。這位瑞典一哥今場來勢洶洶，以威力強勁的正反手不斷強攻，11：5拿下第一局。黃鎮廷其後重拾信心，與對手進行拉鋸戰，連續2局戰至刁時12：10、13：11取勝，可惜科克又再以11：4及11：8搶回領先優勢。來到第6局，黃鎮廷選擇放手一搏積極搶攻，其中一次離枱狂抽10多板得分，搏得全場掌聲。決勝局二人一度打成6：6，最終黃鎮廷以9：11告負，與八強擦身而過。是日在男雙、混雙及單打都要戰至決勝局，完場一刻這位香港一哥失望地倒在地上。



「體力的確明顯下降了，但這不是輸球主因。我的目標是要贏，即使很累、打到手跛我都會拚下去。之前我試過贏他的，但相信早前的世錦賽亞軍令他信心增強了不少，見到他和我硬碰硬都不會怯，今場他發揮得很好。」第一次一日打足五場比賽，黃鎮廷表示累也值得，因為與高手較量得著的更多，臨場調節和比賽閱讀能力都有明顯提升，他說：「今站是主場，我當然很想贏，但現在我會當作是一個過程，收拾心情準備下星期的日本公開賽。」另外，15歲日本神童張本智和直落4：0擊敗非洲一哥阿魯納，八強將會大戰隊友水谷隼。女單方面，世界排名第11位的香港代表杜凱琹以1：4不敵奧地利的保卡露娃，無緣八強。

