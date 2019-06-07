香港混雙男女雙四強止步　黃杜配反敗陰功

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」今午（7日）續在伊利沙伯體育館上演雙打準決賽。香港混雙、男女雙組合全數止步四強。混雙黃鎮廷／杜凱琹先取兩局後，被中華台北的林昀儒／鄭怡靜反勝。男雙何鈞傑／黃鎮廷總局數1：3不敵中國組合，結束衛冕之旅。女雙蘇慧音／吳穎嵐同樣被韓國組合田志希／尹志英1：3淘汰。



「黃杜配」再負中華台北



混雙黃鎮廷／杜凱琹橫掃法國組合後，與中華台北的林昀儒／鄭怡靜上演中國公開賽決賽翻版。相同的組合，結果還是一樣。開局充滿復仇氣息，「黃杜配」11：6、11：9連取兩局。但隨後形勢急轉直下，對方多次針對黃鎮廷反手強攻，並迫使港隊遠檯對拉，11：4扳回一局。第四局情況更加嚴峻，主隊僅憑對方出界收穫1分。決勝局港隊仍然找不到對策，5：11無奈出局。



以女單十六強、女雙八強、混雙四強的成績結束香港站旅程，杜凱琹坦言失望：「原本希望混雙衝金，但第三局起對方改變戰術，控制落點讓我們無法發揮技術。」儘管連續兩次不敵中華台北組合，依然可以看出二人進步。「我們越配越好。其實連輸兩次也是件好事。可以知道哪些地方值得改善，希望進一步提升個人能力。」



何鈞傑／黃鎮廷無緣衛冕



衛冕的男雙組合何鈞傑／黃鎮廷面對中國的梁靖崑和男單頭號種子林高遠，開局顯得慢熱，5：11、8：11連輸兩局後，11：9扳回一城。可惜第四局雙方僵持到9：9，關鍵時刻港隊接失殺球，最終9：11止步四強。



賽後兩人承認對手實力較強，黃鎮廷說：「他們表現穩定，擊球很有質量，讓我們打得很被動。唯有吸取經驗慢慢修補技術。」相繼在男單、混雙和男雙出局，何鈞傑納悶評價表現中規中矩：「感覺雙打可以走得更遠，上午輸了混雙特別可惜。」

