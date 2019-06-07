保方未想退休住　即將加盟超級大會！

意大利經典門神保方，雖然巴黎聖日耳門想留多佢1季，但佢堅決離開，仲傳出佢或者會就忘退休。但原來保方嘅歐聯夢仲未心息，如果轉會傳言成真，分分鐘下季就可圓夢！西班牙《世界體育報》報道，巴塞有意免費簽保方做球會2號門神，以地上最強實力，下季若打出水準的話，保方或者終可奪得歐聯冠軍。



今年41歲嘅保方，於剛過去球季為PSG上陣25次，協助球會取得法甲冠軍，但去到季尾已經表現一般，或者係因為已決定離去有關。



巴塞2號門將施利臣，因為長期排於達史特根之後，故今夏極有機會轉投葡超賓菲加，所以巴塞就打保方主意。保方依家同當Fit時期相比，身手當然大不如前，但做後備於盃賽出場，要應付依然綽綽有餘。



但據《米蘭體育報》報道，保方唔肯於巴黎聖日耳門養老，原因係計畫出戰2020東京奧運，希望以一塊奧運金牌結束自己漫長嘅職業生涯。



保方希望成為3名超齡球員之一，代表意大利參加明年東京奧運。事實上，41歲嘅保方其實早喺1996年就參加過奧運，但當時只係擔任柏魯卡嘅副手，隊友仲包括簡拿華路、彭路基、湯馬斯、盧卡利尼等等。喺嗰屆賽事，「藍衫軍」同墨西哥、加納、南韓同組，可惜3戰得1勝2負包尾，未能小組出線。



另據《羅馬體育報》透露，阿特蘭大亦可能會簽下保方，因為佢哋都打咗入下屆歐聯，對保方有一定吸引力。