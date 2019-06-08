【有片】變身！歐聯索女示範點樣裸跑

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上周歐聯決賽除咗利物浦捧盃，另一焦點就係上半場有位半裸索女突破防線衝入球場嘅香艷一幕，今次歐聯狂奔令佢成為全球關注對象，可謂一炮而紅。呢日靚女再度上載片段，教大家點樣1秒變身衝入場，絕對要睇。



22歲俄羅斯索女Kinsey Wolanski今次拍片，重現當晚歐聯決賽衝入球場一幕，其實佢事前做足準備，一早着住性感戰衣，外加一條特製嘅裙，佢喺鏡頭前將條裙除落嚟，真係唔使1秒，然後開始衝刺殺入球場。



呢條片係佢同經營色性網站嘅男友一齊拍，佢話：「準備衝入場之前，我曾進行冥想，當時我唔知道衝入球場係咩感覺，我好平靜，控制住自己情緒。」



佢今次歐聯裸跑，令其社交網站專頁粉絲急增到200萬，而佢男友嘅色情網站，更收到300萬鎊廣告費，真係贏晒。



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