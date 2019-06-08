【官宣】夏薩特加盟皇馬　簽約5年

皇家馬德里周六(8日)凌晨官方宣布，比利時王牌夏薩特由車路士轉會加盟，簽約5年至2024年，傳媒報道，其轉會費為1.3億鎊(約13億港元)，周薪由原本20萬鎊倍增至40萬鎊。



28歲嘅夏薩特為車路士贏得歐霸盃冠軍後，月初到西班牙開始假期，現時正隨比利時國家隊操練，準備歐國盃外圍賽，佢將於本月13日在巴拿貝球場亮相，與球迷見面，屆時將接受體測，將穿起皇馬7號球衣。



夏薩特在車路士效力7年，上陣352場入110球92助攻，為球隊贏得兩屆歐霸盃、兩屆英超、1屆英足盃及1屆英聯盃。今次轉會皇馬，轉會費基本費1億歐元(約8.9億港元)，達到各項目標的話，最高可達1.3億鎊，視乎夏神幫皇馬贏到幾多冠軍而定。



車路士行政總裁格拉諾夫斯卡婭表示：「雖然我們很悲傷，但也要向夏薩特告別，會方尊重佢要去接受新挑戰嘅想法，佢自小就係皇馬球迷，為皇馬效力係佢夢想。」



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