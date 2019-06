【歐國外直播】德國踢天才波未驚過

港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



歐國盃外圍賽繼續連場大戰,德國身處的C組競爭激烈,今晚作客白俄羅斯不容有失,但就要面對群龍無首的難題,德國領隊勒夫早前宣布 因為健康問題休息1個月,這兩場歐國外賽事,都未能親自督師,領軍重任交予,助手索治同高普基。



不過球迷又不用太擔心,德國球員向來紀律一流,紐亞同馬高列奧斯等主將經驗豐富,打「天才波」亦沒有問題,德國陣中仲有不少可造之才,例如夏維斯、基拿比等都是潛力優厚的天才新星,勒夫大可以放心休息。



●足球妹



直播表



周六9:00pm 歐國外 克羅地亞 Vs 威爾斯

有線661、601台



周六9:00pm 歐國外 冰島 Vs 阿爾巴尼亞

有線605台



周六9:00pm 女世盃 德國女足 Vs 中國女足

有線604、603台



周六11:30pm 世青盃 美國U20 Vs 厄瓜多爾U20

有線661、601台



周日凌晨零時 歐國外 愛沙尼亞 Vs 北愛爾蘭

有線604、603台



周日凌晨零時 歐國外 芬蘭 Vs 波斯尼亞

有線662、602台



周日2:30am 世青盃 南韓U20 Vs 塞內加爾U20

有線661、601台



周日2:45am 歐國外 白俄羅斯 Vs 德國

有線604、603台



周日2:45am 歐國外 土耳其 Vs 法國

有線662、602台



周日2:45am 歐國外 希臘 Vs 意大利

有線605台



周日3:30am 美職 聖荷西地震 Vs FC達拉斯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日7:30am 美職 費城聯 Vs 紐約紅牛

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 明尼蘇達聯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



