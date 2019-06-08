【歐國外直播】德國踢天才波未驚過
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歐國盃外圍賽繼續連場大戰，德國身處的C組競爭激烈，今晚作客白俄羅斯不容有失，但就要面對群龍無首的難題，德國領隊勒夫早前宣布 因為健康問題休息1個月，這兩場歐國外賽事，都未能親自督師，領軍重任交予，助手索治同高普基。
不過球迷又不用太擔心，德國球員向來紀律一流，紐亞同馬高列奧斯等主將經驗豐富，打「天才波」亦沒有問題，德國陣中仲有不少可造之才，例如夏維斯、基拿比等都是潛力優厚的天才新星，勒夫大可以放心休息。
●足球妹
直播表
周六9:00pm 歐國外 克羅地亞 Vs 威爾斯
有線661、601台
周六9:00pm 歐國外 冰島 Vs 阿爾巴尼亞
有線605台
周六9:00pm 女世盃 德國女足 Vs 中國女足
有線604、603台
周六11:30pm 世青盃 美國U20 Vs 厄瓜多爾U20
有線661、601台
周日凌晨零時 歐國外 愛沙尼亞 Vs 北愛爾蘭
有線604、603台
周日凌晨零時 歐國外 芬蘭 Vs 波斯尼亞
有線662、602台
周日2:30am 世青盃 南韓U20 Vs 塞內加爾U20
有線661、601台
周日2:45am 歐國外 白俄羅斯 Vs 德國
有線604、603台
周日2:45am 歐國外 土耳其 Vs 法國
有線662、602台
周日2:45am 歐國外 希臘 Vs 意大利
有線605台
周日3:30am 美職 聖荷西地震 Vs FC達拉斯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日7:30am 美職 費城聯 Vs 紐約紅牛
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 明尼蘇達聯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
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