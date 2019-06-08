【天價上艦】夏神告別感言　車迷必感動

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吹足大半季，今晨終於落實嘅夏薩特由車路士轉投皇家馬德里，喺正式官宣之後，「夏神」隨即喺社交網發長文向「車迷」告別，由佢當年加盟「車仔」開始講起，再解釋埋點解會選擇過檔皇馬，最後仲多謝番班主阿布拉莫域等，總之睇完相信唔少「車迷」都會眼濕濕。



「夏神」話：「依家你哋都知道我將加盟皇馬，由細細個射入第1球開始，為皇馬效力就係我嘅夢想，呢個根本唔係秘密。過去6個月，我努力唔畀轉會傳聞影響自己，依家轉會完成，我希望你哋可以理解，我係必須開展職業生涯下一章。離開車路士係我呢世人最艱難決定，我可以好肯定話畀你哋聽，我熱愛喺呢度嘅每個時刻，已經唔止一次認定，我唔會為皇馬以外球隊離開。」



「夏神」再講：「加盟車路士嗰陣我只我21歲，我無論作為球員定男人，都得到好好成長，喺你哋幫助之下，我成為咗比利時國家隊隊長。我哋有無數偉大球員，能夠成為球隊一部份係我最自豪嘅事。我哋一齊贏得過英超、歐聯、足總盃、聯賽盃，尤其係幾星期前嘅歐霸盃決賽，對於一個漫長而艱苦嘅球季嚟講，呢個係完美結局。」



展望將來，呢位比利時球星話：「車路士同車路士球迷喺我心目中永遠佔據住特殊位置，下季我一定會先關注車路士比賽嘅結果。我希望下季我哋可以喺歐聯再次碰面，希望將來每季都可以。喺我離開前，我要多謝球會中每一人，佢哋陪伴住我度過無數難忘時刻。我必須感謝阿布拉莫域同佢團隊，你哋幫我實現咗兩個夢想，首先係成為一名車路士球員，其次係成為一名皇馬球員。」



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