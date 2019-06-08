【總決賽】咖哩手軟走樣　速龍贏波叫胡

速龍叫胡喇！NBA總決賽今晨舉行第4戰，結果主場出擊嘅勇士喺首席球星史提芬居里發揮「普通」之下，縱使有兩大主力奇利湯臣及盧尼同時傷愈復出，依然以92比105不敵速龍，總場數落後到1比3，下周二早上作客加拿大，隨時會輸埋冠軍，認真危危乎呀！



「咖哩仔」上場獨得47分，不過可能上場打到攰，今場疲態畢露，全場22投9中，3分波只得9投中2，遠低於佢正常水平，結果全場只得27分，相比起復出嘅奇利湯臣仲少1分，後者今場射入6個3分波，支撐住球隊。



由於主將杜蘭特繼續休戰，勇士受制於速龍嚴密防守，半場只係領先4分。不過去到第3節速龍大爆發，單節贏37比21，將比分拉開，縱然射手雲華列治喺最後一節初段被批爆面亡下火線，都一樣帶到尾贏波。



要數速龍今場最大功臣，當然又係首席球星李安納，佢今場22投11中，拎到36分12籃板2助攻同4次偷波。今次係佢今季季後賽第8場拎到「30+」以上得分，喺歷史上僅次於高比拜仁，認真犀利。



此外，後備中鋒伊巴卡打咗22分鐘，錄得12射9中20分，喺防守上亦勁有作用，成為今場速龍贏波奇兵。至於輸波嘅勇士，由於下季會搬去新場館作戰，一旦下場喺加拿大輸波，呢場將會係佢哋最後一次喺甲骨文場館比賽，假如以輸波告別，都非常悲傷。



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