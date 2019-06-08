【東體爭議】皇馬閃買4人　大反擊有計？

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夏季轉會窗都仲未正式開始，不過今季喺西甲表現遠低於預期嘅皇家馬德里，就已經正式掀起咗絕地大反擊序幕，連同今晨正式落實嘅夏薩特轉會，「銀河艦隊」下季已經至少有4名新兵加入。要知道呢4個新兵都算係質素、活力兼備，有大熟大勇，亦有潛質優厚，如果教練施丹能夠好好將佢哋融入球隊，真係有可能喺新季挑戰巴塞隆拿嘅西甲皇朝！



皇馬近排喺轉會市場動態積極，連同用接近1億歐元買夏薩特，仲有之前6,000萬歐元買法蘭克福射手盧卡祖域、5,000萬買能任中堅同右閘嘅波圖守將艾達米列達奧，再計埋一年前已經落實今夏以4,500萬歐元轉會費加盟嘅巴西山度士超新星射手洛迪高高斯，皇馬家陣已經用咗2.5億歐元買人，新季陣容變動一定唔少，仲真係好值得令人期待添！



仲有，眾所周知「銀河艦隊」依家仲傾緊里昂嘅守將費蘭特文迪，熱刺星級中場基斯甸艾歷臣又放風想嚟，砌吓砌吓，加埋原有一班球員，新季皇馬陣容可以好恐怖，但係咪大換血就搞得掂？大家仲要放長雙眼去睇！



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