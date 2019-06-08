【有片】曼城悍將錫女記者　佢勁似小丑女！

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歐國外尋晚激戰連場，其中烏克蘭令人意外喺主場以5比0大炒實力唔曳嘅塞爾維亞，賽後佢哋個人氣球星、效力曼城嘅中場辛真高代表球隊受訪，點知喺接近訪問完成嗰陣，辛真高突然錫咗訪問佢嘅金髮靚女記者一啖，之後辛真高個樣勁招積咁走咗，而女記者就笑得勁甜，好似兩個都好有感覺喎！



呢位女記者叫做Vlada Sedan，係烏克蘭足球節目主持人，被封為當地體記第一美人，原來佢同辛真高係朋友，之前坐過辛真高大脾影相，而佢更去過英國曼徹斯特市，同曼城領隊哥迪奧拿合照，睇嚟佢同辛真高關係非淺。呢次Vlada Sedan訪問辛真高，兩個眼神都好鬼曖昧，去到最後辛真高問可唔可以錫一啖，Vlada Sedan就可愛咁答：「錫面㗎咋！」辛真高得到美人允許，就大大啖勁肉緊咁錫埋去，話辛真高對佢冇意思就假啦。



單嘢事後就梗係成為網民熱話，段片仲馬上喺互聯網瘋傳。其中畀人鍚完、事後尷尬到搵手上塊版遮住塊面嘅可愛女記者都成為網民熱捧對象，仲畀國內網民話佢勁似荷里活女星、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie），睇真啲又真係幾似喎！有網民大讚佢好敬業樂業，但更多口衰網民一人一句笑爆呢位金髮美女，甚至留低一句：「我同意這門親事！」想激死人咩？



網民留言：

「次日，辛真高被當地警方調查。」

「我也喜歡金髮碧眼」

「錫之前兩人眼神郎情妾意，應該之前有故事」

「辛真高，冇諗到你係呢種人」

「着到咁性感，錫一啖已經好克制」

「表情好享受」



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