唔係雲格　勝利船搵曼聯「功臣」執教

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唔係雲格！日職神戶勝利船星期六正式宣布新帥人選，原來係前拜仁慕尼黑中場芬克(Thorsten Fink) ，一個曼聯非常感激嘅球員！



現年51歲嘅芬克，踢過德甲卡爾斯魯厄，球員生涯主要喺拜仁度過，06年因膝頭軟骨傷患收山，後畢業於科隆體育學院，教過巴素利、漢堡等球隊，過神戶之前教緊瑞士老牌球會草蜢，嚴格嚟講資歷一般，酷愛追星嘅神戶搵佢揸旗，的確幾令人意外。



如果要喚起大家對芬克嘅記憶，就一定要提番1999年拜仁慕尼黑對曼聯嘅歐冠經典決戰，芬克喺80分鐘後備入替馬圖斯，當時拜仁仲領先緊1比0，就係因為身披17號波衫嘅佢解圍唔夠清脆，踢咗個波去娥眉月，造就舒寧咸喺91分鐘近門為「紅魔」追和，種下反輸1比2 嘅禍根，連冠軍都冇埋，可以話係拜仁嘅罪人，曼聯嘅「功臣」。



今次已經係神戶季內第二次易帥，仲要搵個德國人嚟執教，日本傳媒就馬上質疑，咁做係同球會「巴塞化」嘅目標背道而馳，令隊波更加思維混亂。



睇睇芬克點益曼聯：

https://bit.ly/2WsJizs