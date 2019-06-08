巧驚驚！尼馬強姦案女模收「被自殺」恐嚇

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尼馬強姦案愈玩愈大！指控呢名巴西天王強姦同毆打嘅巴西模特兒Najila自爆收到死亡恐嚇，對方講到明會布一個局，令佢死於「自殺」！



Najila向巴西一間電視台透露，收到一個恐嚇電話，一名「有勢力人士」嚴詞威脅：「佢哋話會殺咗我，然後會話我係自殺」，仲話「你條命唔會太長」，原因係「佢哋背景強大」，甚至一位聖保羅著名刑事案律師都打電話畀Najila，警告話佢可能會被判囚。就呢單案，已經係Najila第三名代表律師嘅Danilo García de Andrade證實，佢嘅當事人確實受到恐嚇，而且披露當Najila唔响屋企嗰陣，住所大門被人搞過。



巴西網站BuzzFeed仲引述呢個26歲模特兒話，恐嚇電話又警告佢「呢個婊子」繼續講大話，就「會被當做垃圾咁繼續畀人強姦」。面對種種威嚇，Najila已經開始頂唔順：「我食唔到飯，瞓唔到覺。天啊，我唔係鐵打嗰喎！」



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